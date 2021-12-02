Брыло: в этом году экспорт белорусской селькозпродукции в Китай вырос примерно на 40%

Гость студии подчеркнул, что в плане экспорта нашей продукции Россия была, есть и остается определяющим направлением.– уточнил он.Игорь Брыло рассказал и об экспорте в страны Евросоюза:– рассказал он и подчеркнул, что для нас европейский рынок сегодня не является определяющим.Замминистра обратил внимание и на рост поставок в страны Азии. По его словам, за последнее время значительно выросли объемы поставок продукции и в Бангладеш, Вьетнам, Индонезию, Грузию, Израиль, Гонконг и ряд других стран. Он напомнил, что для выхода на эти рынки необходимы соответствующие сертификаты качества: по его словам, порядка 60 наших предприятий уже аттестовано.– добавил он.Фото: скриншот видео