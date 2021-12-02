Брыло: в этом году экспорт белорусской селькозпродукции в Китай вырос примерно на 40%

Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Гость студии подчеркнул, что в плане экспорта нашей продукции Россия была, есть и остается определяющим направлением.
– Но и в России сельское хозяйство сегодня развивается достаточно интенсивно. Через какой-то промежуток времени нам может стать тесновато на этом рынке. Последние 5–7 лет мы более активно занимаемся поиском новых рынков. И за пятилетку экспорт в Россию снизился примерно на 20 процентов. Было более 90%, а сегодня – 72. Из стран дальнего зарубежья для нас архиважен Китай: в этом году рост экспорта составил около 40%, – уточнил он.
Игорь Брыло рассказал и об экспорте в страны Евросоюза:
– В плане молочной продукции на их рынках нам сложно конкурировать, так как в среднем ввозные таможенные пошлины составляют 37%. Они демократически защищают свой рынок. Но тем не менее за 9 месяцев мы поставили в страны ЕС сельхозпродукции на сумму 320 млн долларов. Доля Евросоюза, кстати, выросла и приблизилась к 7%. Это рапсовое масло, замороженные овощи и ягоды, – рассказал он и подчеркнул, что для нас европейский рынок сегодня не является определяющим.
Замминистра обратил внимание и на рост поставок в страны Азии. По его словам, за последнее время значительно выросли объемы поставок продукции и в Бангладеш, Вьетнам, Индонезию, Грузию, Израиль, Гонконг и ряд других стран. Он напомнил, что для выхода на эти рынки необходимы соответствующие сертификаты качества: по его словам, порядка 60 наших предприятий уже аттестовано.
– Одним из развивающихся направлений стали страны Африки. Например, мы увеличили поставки продукции в Гану и Египет. Мы также присутствуем как в Северной, так и в Южной Америке, пусть и в небольшом количестве. Беларусь сейчас стала в некую очередь рекламирования своей продукции, – добавил он.
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