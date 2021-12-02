Брыло: мы нацелены на то, чтобы продуктовая корзина наших потребителей была разносторонней

Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
– В Беларуси имеется более полутора тысяч наименований молочной продукции, свыше 300 видов сыров. Побывав во многих странах мира, я заметил, что такой переработки, как у нас, маловато. В любой стране есть некий специфический продукт, который географически или исторически принадлежит региону. Некоторые белорусские рестораны сегодня делают заявки, к примеру, на грузинскую или азербайджанскую продукцию, чтобы порадовать своих гостей блюдами национальной кухни других стран, – пояснил Брыло.
В то же время он подчеркнул:
– Наши технологи показывают хорошие результаты. Например, начато производство белорусского сыра пармезан, он ничем не хуже импортного. В Оршанском регионе, кстати, стали специализироваться на отдельных видах сыров – например, адыгейский или моцарелла. Мы постепенно начинаем импортозамещать продукты питания, которые, может быть, нам по некоторым вкусовым качествам или по другим причинам лет 10–15 назад были неизвестны.
Игорь Брыло отметил: хочется, чтобы продуктовая корзина наших потребителей была разносторонней.
– Есть некоторые компоненты, которые мы не можем обеспечить в торговых сетях. Есть вынужденный импорт. Например, подсолнечное масло по природным и климатическим условиям лучше добыть в Украине, Воронеже или Ростове. Наша задача – максимально наполнить витрины белорусскими продуктами, их доля должна быть около 75%, – отметил он.
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