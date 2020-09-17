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БРСМ трудоустроил в студотрядах более 17 тысяч человек

Белорусский республиканский союз молодежи трудоустроил в составе студенческих отрядов более 17 тысяч человек. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.


"В рамках круглогодичной трудовой занятости мы трудоустроили в 1353 студенческих отрядах всех семи утвержденных профилей 17 827 бойцов, а также помогли в индивидуальном трудоустройстве 284 ребятам. То есть фактически у нас более 18 тысяч трудоустроенных. Самое большое количество в Гродненской области – 4154 человека в составе 301 отряда", – рассказала Надежда Шаховская.

В студотрядовском движении участвуют и школьники. "По указу Президента они имеют право на работу в студенческих отрядах с 14 лет. Таким образом, к популярному молодежному движению присоединились 8119 несовершеннолетних. Из них трудоустроены 512 подростков, состоящих на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и 170 находящихся в социально опасном положении", – отметила командир РШСО.

В этом году третий трудовой семестр стартовал 28 июня. За это время удалось реализовать два масштабных трудовых проекта. Это Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" – строительство Белорусской атомной электростанции и объектов социальной инфраструктуры Островца – и международный производственный трудовой проект "Атлант-2020". Также ребята трудились на областных и минской городской молодежных стройках. Например, на строительстве общеобразовательной средней школы на 1020 мест в Барановичах, средней общеобразовательной школы в Гомеле, на реконструкции комплекса зданий городской клинической больницы № 3 в Гродно, поликлиники для взрослых и детей в Могилеве. В столичном регионе областной молодежной стройкой стал дошкольный центр развития ребенка в городском поселке Ивенец Воложинского района.

Третий трудовой семестр продолжается. Осенью по плану будут работать порядка 122 отрядов из 2544 человек. Сельхозотряды приступили к делу во всех регионах, но договоры на формирование студотрядов продолжают заключаться. В целом по Беларуси в сентябре – октябре бойцам студенческих отрядов предстоит уборка и сортировка картофеля и других корнеплодов, сбор яблок, уборка льна.

"К примеру, в Брестской области трудятся пять сельскохозяйственных отрядов. Ребята убирают яблоки в ОАО "Батчи", "Лядецкий", "Именинский", РУП "Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси", КСУП "Бережное". В Витебской области работают 30 сельскохозяйственных отрядов. Ребята сортируют и убирают сельхозпродукцию в филиалах "Весна-энерго" и "Тепличный" РУП "Витебскэнерго", РУП "Толочинский консервный завод", ПК "Ольговское", ОАО "Новоселки-Лучай", "Хотилы-Агро", "Камайский-Агро". В Гродненской области работают 35 сельхозотрядов. Молодые люди трудятся на полях КСУП "Малоберестовицкий элитхоз", "Матвеевцы", "Экспериментальная база "Октябрь", ОАО "Принеманский", УО "Ивьевский государственный профессиональный лицей", "Новогрудский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей", – дополнила Надежда Шаховская.

Закрытие третьего трудового семестра запланировано на 13–15 ноября в Республиканском горнолыжном центре "Силичи" во время Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения". В это же время начнется подготовка к новому трудовому проекту для участников студотрядовского движения "Зимний маршрут" и международному проекту "Снежный десант", который пройдет на территории России и Казахстана.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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