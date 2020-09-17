БРСМ трудоустроил в студотрядах более 17 тысяч человек

, – рассказала Надежда Шаховская.В студотрядовском движении участвуют и школьники., – отметила командир РШСО.В этом году третий трудовой семестр стартовал 28 июня. За это время удалось реализовать два масштабных трудовых проекта. Это Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" – строительство Белорусской атомной электростанции и объектов социальной инфраструктуры Островца – и международный производственный трудовой проект "Атлант-2020". Также ребята трудились на областных и минской городской молодежных стройках. Например, на строительстве общеобразовательной средней школы на 1020 мест в Барановичах, средней общеобразовательной школы в Гомеле, на реконструкции комплекса зданий городской клинической больницы № 3 в Гродно, поликлиники для взрослых и детей в Могилеве. В столичном регионе областной молодежной стройкой стал дошкольный центр развития ребенка в городском поселке Ивенец Воложинского района.Третий трудовой семестр продолжается. Осенью по плану будут работать порядка 122 отрядов из 2544 человек. Сельхозотряды приступили к делу во всех регионах, но договоры на формирование студотрядов продолжают заключаться. В целом по Беларуси в сентябре – октябре бойцам студенческих отрядов предстоит уборка и сортировка картофеля и других корнеплодов, сбор яблок, уборка льна., – дополнила Надежда Шаховская.Закрытие третьего трудового семестра запланировано на 13–15 ноября в Республиканском горнолыжном центре "Силичи" во время Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения". В это же время начнется подготовка к новому трудовому проекту для участников студотрядовского движения "Зимний маршрут" и международному проекту "Снежный десант", который пройдет на территории России и Казахстана.