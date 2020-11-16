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БРСМ разработал серию стикеров "Береги себя"

Белорусский республиканский союз молодежи запустил в Telegram серию стикеров "Береги себя", сообщает БЕЛТА.


Представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Кристина Кечко рассказала: 

– Новый стикерпак "Береги себя" стал продолжением одноименного социального проекта нашей молодежной организации. Пакет состоит из двадцати стикеров : "Не забудь маску", "Соблюдай дистанцию", "Мылом руки мой", "Обнимашкам нет! ", "Добро победит" и других. Стикерпак уже доступен в Telegram. Оценить новинки может любой пользователь этого популярного мессенджера или на канале Союза молодежи BRSM:Live. Стикеры удобно использовать для передачи своих эмоций в переписке с друзьями. Для этого нужно загрузить их в свою коллекцию. 


Социальный проект БРСМ "Береги себя" стартовал 10 ноября. Он направлен на развитие гражданской и социальной ответственности как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих. Также инициатива призвана напомнить жителям Беларуси о важности соблюдения масочного режима в период пандемии. 

Уже организаторам поступило более тысячи селфи в масках от молодых людей с краткими описаниями, почему молодые люди пользуются таким средством защиты в повседневной жизни. 

Кроме того, БРСМ возобновил работу горячих телефонных линий для информационной и иной необходимой помощи пожилым людям. Горячие линии принимают заявки от пожилых одиноко проживающих граждан и совместно с территориальными центрами обслуживания населения волонтеры будут закупать товары первой необходимости. Добровольцы БРСМ продолжают помогать ТЦСОНам в адресной бесконтактной доставке продуктов и лекарств пожилым. 

Фото: brsm.by
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