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БРСМ организовал онлайн-тренинги для представителей студотрядов

Республиканский штаб студенческих отрядов активно готовится к третьему трудовому семестру. В соцсетях продолжается молодежная акция «Выбираем студотряд», благодаря которой можно записаться в отряды различных профилей с помощью QR-кода, а для командиров и комиссаров началось обучение. С сегодняшнего дня и по 30 апреля Белорусский республиканский союз молодежи проводит его в онлайн-формате, рассказывает второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун:

Фото БелТА

— Для медиагруппы белорусских студенческих отрядов, блогеров, фотографов, дизайнеров мы организовали серию онлайн-тренингов «Создание и управление медиапроектами». Программа предусматривает мастер-классы и лекции по основам медиаменеджмента, таркентинга, работы в социальных сетях, коммуникациям в цифровой среде, а также презентации лучших кейсов от профессиональных медиатренеров и SMM-редакторов. Ребята узнают, что такое медиапроекты, как их создавать и делать привлекательными для целевой аудитории, научатся SMM-продвижению своих площадок в соцсетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram и на YouTubе.

По итогам обучения участники онлайн-тренингов создадут и защитят перед экспертами собственные медиапроекты, презентуют медиапланы и онлайн-проект ко Дню белорусских студенческих отрядов.


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