БРСМ и Белорусский союз женщин запустили акцию "Привит от COVID"

Сегодня первый секретарь БРСМ Александр Лукьянов и председатель молодежного крыла БСЖ Диана Мишура привились против коронавируса и призвали вакцинироваться молодежь.
- Хотелось бы обратиться ко всем: не бойтесь и делайте прививки, - говорит Александр Лукьянов. - Четвертая волна очень активная и даже молодежь подвержена большому риску. Поэтому БРСМ вместе с Белорусским союзом женщин запускает акцию "Привит от COVID". Я хотел бы личным примером показать, что это безопасный процесс. В ментальности белорусов заложена забота о ближнем, мы понимаем, что нужно поддерживать друг друга. Мы запускаем флешмоб, который показывает, что прививка - этой важный и нормальный процесс. Каждый, кто привился, может выложить фото в соцсети с хештегом #привитотковид и поделиться своим самочувствием. Я тоже обязательно сегодня поделюсь тем, что сделал прививку и подчеркну, что это необходимо делать всем. Я чувствую себя отлично и уверен, что все будет хорошо.
- Я привилась еще летом, не болела, ощущаю себя прекрасно и понимаю, что все это благодаря прививке, - делится Диана. - У меня есть много знакомых, которые попадают в стационары и болеют достаточно серьезно - они не вакцинировались. Мы хотим, чтобы молодежь видела, насколько это важная миссия: через лайки и репосты в соцсетях эта акция получит еще больший охват.
К слову, скоро БРСМ, БСЖ и Красный Крест планирует запустить ковид- патруль и проводить профилактические рейды.