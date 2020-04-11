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БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте "Проводи время по-пионерски!"

Белорусская республиканская пионерская организация запускает 13 апреля на своей площадке в социальной сети "ВКонтакте" новый онлайн-проект для школьников "Проводи время по-пионерски!", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО, секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.


"13 апреля белорусская пионерия дает старт новому онлайн-проекту "Проводи время по-пионерски!". Он является логическим продолжением двух сезонов наших совместных с БРСМ "Клевых каникул" и также призван организовать для детей и подростков полезный и интересный досуг. Вместе с тем мы предлагаем теперь ребятам не чек-лист на неделю, а ежедневный комплекс разноплановых заданий, причем по расписанию с 10.00 до 21.00. Некоторые компоненты этого расписания меняться не будут, однако ежедневно будут вводиться новые", - рассказала Александра Гончарова.

Так, каждое утро ребятам предлагается начинать с экспресс зарядки "Движение - жизнь" под музыку. "Во время проекта мы узнаем увлечения ребят и их девизы по жизни, побываем в детско-юношеской виртуальной "Креатив лаборатории", оценим лайфхаки с кухни, танцевального марафона #танцуйсБРПО, домашнего боулинга и многое другое", - отметила координатор проекта. Главной патриотической составляющей онлайн-проекта "Проводи время по-пионерски!" станет челлендж #75Победа.

"Активность ребят мы увидим в официальном сообществе "БРПО - территория детства" в фотоотчетах в соцсети "ВКонтакте", на площадке которого и будет реализовываться наш проект. Кстати, одно из основных условий участия в нем - необходимо быть подписчиком нашей группы и предварительно пройти гугл-регистрацию. Такая форма апробирована на проектах БРПО, таких как "Вотчына.бай", "Пароль октябренок", тимуровской игре "ДобраДел" и позволяет оптимально коммуницировать с аудиторией и иметь обратную связь с ребятами, а также оперативно видеть общую картину, как выполняются задания проекта. Победитель будет определяться теперь по итогу каждого дня, а абсолютный - по итогу выполнения всех заданий за неделю. Традиционно для этого используем рандомный способ", - подчеркнула Александра Гончарова.

Онлайн-проект "Проводи время по-пионерски!" будет реализован БРПО с 13 по 19 апреля. Он направлен на формирование у школьников коммуникативных навыков в информационной среде и навыков безопасного нахождения в интернете. "Если этот проект будет востребован у ребят, мы обязательно его продолжим. У нас много интересных задумок по его реализации во время летних каникул", - добавила координатор проекта.
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