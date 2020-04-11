БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте "Проводи время по-пионерски!"

, - рассказала Александра Гончарова.Так, каждое утро ребятам предлагается начинать с экспресс зарядки "Движение - жизнь" под музыку. "Во время проекта мы узнаем увлечения ребят и их девизы по жизни, побываем в детско-юношеской виртуальной "Креатив лаборатории", оценим лайфхаки с кухни, танцевального марафона #танцуйсБРПО, домашнего боулинга и многое другое", - отметила координатор проекта. Главной патриотической составляющей онлайн-проекта "Проводи время по-пионерски!" станет челлендж #75Победа., - подчеркнула Александра Гончарова.Онлайн-проект "Проводи время по-пионерски!" будет реализован БРПО с 13 по 19 апреля. Он направлен на формирование у школьников коммуникативных навыков в информационной среде и навыков безопасного нахождения в интернете. "Если этот проект будет востребован у ребят, мы обязательно его продолжим. У нас много интересных задумок по его реализации во время летних каникул", - добавила координатор проекта.