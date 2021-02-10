Известная американская певица Бритни Спирс в своем Twitter-аккаунте опубликовала пост, в котором прокомментировала посвященный ее карьере документальный фильм «Обвиняя Бритни Спирс», вышедший недавно на платформе Hulu.
«У каждого есть своя история и свой взгляд на истории других. У всех нас своя яркая и красивая жизнь. Помните, что бы мы ни думали о чьей-то жизни, это ничто по сравнению с реальным человеком, который остается за кадром», – написала обладательница премии «Грэмми».
В основу документального фильма легли материалы, собранные изданием The New York Times за последние 12 лет.
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Бритни Спирс прокомментировала скандальный фильм о ее жизни
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Фото: РЕЙТЕР