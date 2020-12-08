Чтобы на начальном этапе отношений узнать, будет ли ваша женщина верна вам в будущем, нужно посмотреть на длину пальцев ее рук. Об этом заявили британские исследователи, мнение которых опубликовано в издании Biology Letters, пишет "Медицина и наука".
Эксперты провели исследование, в ходе которого собрали группу из 474 женщин. Сначала ученые пытались определить, что именно толкает женщин на измены. Раньше ученые считали, что на предательство со стороны любимого человека влияет недостаток содержания эстрогена в организме, а также наличие генетической мутации в 11-й хромосоме.
Однако во время проведения нового исследования эксперты обратили внимание на то, что женщины, у которых указательный палец на левой руке заметно длиннее, чем безымянный на этой же руке, чаще изменяли своим мужчинам.
Вместе с тем специалисты из Бингемтонского университета установили, что мутация в гене DRD4 снижает чувствительность к дофамину (гормону счастья). Восполнить недостаток названого гормона некоторые пытаются с помощью различных способов, которые помогают пощекотать нервы. Кроме супружеской измены, женщины могут увлечься азартными играми и алкоголем.
Фото: pixabay.com
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Британские ученые рассказали, как по длине пальцев на руке узнать, будет ли верна ваша спутница
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