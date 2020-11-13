Брестский горисполком инициировал бесплатную раздачу медицинских масок пожилым жителям города

Сегодня в Бресте пройдет акция «Старшему поколению – забота и защита». Начнется она в крупных торговых центрах города в 11:30 утра.
Напомним, ранее Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии рекомендовал горожанам посещать магазины с 10:30 до 12:30, когда торговые залы менее заполнены покупателями.
В Брестском горисполкоме рассказали:
– К акции «Старшему поколению – забота и защита» первой присоединилась областная общественная организация «Белая Русь». Организация закупила и раздаст сегодня в пяти торговых объектах Бреста 1000 масок. Начнется акция в торговых центрах «Грин» («Экватор») и «Лагуна» с 11:30 до 12:30, затем – в «Алми» (напротив технического университета), «Евроопте» (на Варшавском шоссе) и на Центральном рынке – с 12:00 до 13:00.
Фото: pixabay.com
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