Владимир Петрович Сацюк на сегодняшний день является единственным в таможенных органах Республики Беларусь ветераном войны. В преддверии Дня Победы брестские таможенники вместе с учащимися таможенных классов СШ № 1 г. Бреста посетили на дому бывшего сослуживца и поздравили с праздником Великой Победы.
Владимир Петрович поделился своими воспоминаниями, как в первый день войны оказался на оккупированной территории, а 9 мая 1945 года встретил в Венгрии и затем еще на протяжении двух лет продолжал службу в составе Южной группы войск. С 1975 года Владимир Петрович добросовестно трудился в Брестской таможне. Дело отца продолжила дочь – Елена Лаврова, которая более 20 лет трудилась в таможенных органах. Владимир Петрович Сацюк обрадовался гостям:
– Я благодарю всех за постоянную поддержку и память. И пусть никто никогда не узнает ужасов войны.
Заместитель начальника Брестской таможни Виктор Веремеюк вместе с коллегами от имени руководства таможенных органов выразил слова благодарности 94-летнему ветерану за мирное небо над головой и вручил ценные подарки.
Фото: Брестская таможня
Опубликовано:
35
Брестские таможенники поздравили с Днем Победы ветерана Владимира Сацюка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: