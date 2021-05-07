Брестские таможенники поздравили с Днем Победы ветерана Владимира Сацюка

Владимир Петрович поделился своими воспоминаниями, как в первый день войны оказался на оккупированной территории, а 9 мая 1945 года встретил в Венгрии и затем еще на протяжении двух лет продолжал службу в составе Южной группы войск. С 1975 года Владимир Петрович добросовестно трудился в Брестской таможне. Дело отца продолжила дочь – Елена Лаврова, которая более 20 лет трудилась в таможенных органах. Владимир Петрович Сацюк обрадовался гостям:Заместитель начальника Брестской таможни Виктор Веремеюк вместе с коллегами от имени руководства таможенных органов выразил слова благодарности 94-летнему ветерану за мирное небо над головой и вручил ценные подарки.Фото: Брестская таможня