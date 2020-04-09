Брестские швейники выпустили свыше 100 тысяч защитных масок

Швейные предприятия Бреста активно включились в пошив защитных масок. На сегодня их выпущено уже 101 тысяча. Работа продолжается, количество продукции растет в геометрической прогрессии. Задача по городу поставлена выйти на 200 тысяч в сутки. Товар отгружается в медицинские учреждения, предприятия и в розничную продажу. Маски предприятия шьют на своем сырье и по так называемой давальческой схеме, когда сырье они получают от других производителей.





Еще недавно в цехах ОДО «Панда», крупного Брестского производителя, кроили и выстрачивали женскую, молодежную и детскую одежду. Сегодня предприятие сменило профиль. 200 швей выпускают маски. Директор фирмы, Александр Ласкович, знакомит председателя горисполкома Александра Рогачука, посетившего производство, с днем сегодняшним и перспективами на завтра:

- Сшили уже 20 тысяч на фармацию. За эту неделю мы получили разрешения на выпуск масок медицинских одноразовых и многоразовых и начинаем выпускать свое производство. Продолжаем работать и по давальческой схеме. Со следующей недели заключаем договор с Барановичами (Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, которое обеспечивает давальческим сырьем около 20 фирм Бреста, Барановичей и Гродно – авт.), чтобы обеспечить медицину области. На следующей неделе перейдем на 100% своего производства. Будем выпускать не менее 50 тысяч многоразовых и одноразовых масок в сумме в день для предприятий и медучреждений города и области.





Маски выпускаются разные. В чем их отличие Александр Ласкович также объяснил:

- Есть три вида масок. Первая - это бытовая двухслойная повязка без прокладки - фильтрующего слоя. Скоро у нас будет аналогичная с прослойкой фильтрующей, которая прошла сертификацию как многоразовая медицинская маска. И будет еще одноразовая медицинская маска.









Ответил директор производства и на волнующий вопрос. Почему цена на маски уже сегодня существенно выше, чем до пандемии:

- Мы производим кустарным способом. Существует специальное оборудование для производства одноразовых масок. Автомат. Этот автомат стоит около 50 тысяч долларов. Маска завозилась со спецпредприятий, которые расположены, например, в России в Китае. Себестоимость ниже, но мощности того оборудования в данной ситуации не позволяют обеспечить всех такими масками. Мы понимаем, что этот ажиотаж, спровоцированный коронавирусом, не вечный. И наша маска сейчас дороже китайской. Но другого варианта в данной ситуации нет.









Ручная работа дороже. Но и в автоматику нужно вкладываться, а куда ее девать, когда спрос на маски пройдет? Александр Рогачук уверяет, самое плохое – это ажиотаж, когда люди набирают маски на годы вперед. Александр Ласкович соглашается:

- Думаю, так и будет. У нас такой менталитет. Не может лежать в закромах один килограмм сахара. После мая в домах десятками будут лежать неиспользованные маски.





В целом по предприятию дефицита швей не наблюдается, хотя основное производство пока встало. Если организовать разумный поток, рассуждает директор, на масках тоже можно заработать. И главное, сохранить рабочие места. Всего на «Панде» трудится свыше 420 человек. Около ста – в декретных отпусках. Средняя зарплата порядка 800 рублей. И вот тут важно не допустить ее падения. Пока, продолжает Александр Ласкович, получается. На осень фирма уже планирует разрабатывать новую продукцию. Лето, предполагает руководитель, к сожалению просядет.





Всего по Бресту, по словам Александра Рогачука, маски шьет 19 производителей. Многие как самостоятельные юрлица, а некоторые на субподряде у других предприятий. К слову, параллельно с защитными масками другое брестское предприятие, ОАО «Белалко» ведет работу по организации производства антисептиков для рук.