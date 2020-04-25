Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.46
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Брестские предприниматели благоустраивают территорию городской набережной

Брестские предприниматели благоустраивают территорию городской набережной

Субботник у каждого свой. Одни организации сажают деревья, а другие чистят территорию от мусора. Главное, чтобы все было красиво, ухоженно и радовало глаз. Потому совсем не случайно индивидуальные предприниматели Бреста сегодня вышли на берег реки Мухавец в зону отдыха, чтобы почистить его к лету.


Горы ломаных веток, бытовой мусор, сухостой. Такие «артефакты» собирали ударники сегодняшнего субботника – представители мелкого бизнеса. Работали они в районе лодочной станции, которую сами же и открыли год назад. Сделали тогда своеобразный подарок к 1000-летию города, возродив заброшенную территорию. Теперь, вот, развивают ее дальше.





Несколько ипэшников уже выкупили площадки, предоставленные горисполкомом, и к лету здесь появятся аттракционы, зоны отдыха. А пока нужно навести порядок, причем земля, на которой трудятся бизнесмены, уже выходит за границы участков, им отведенных. Но какая разница, говорят предприниматели, город же общий.

- Если у тебя есть силы и можешь чем-то помочь – не надо ждать с моря погоды, - рассуждает предприниматель Олег Цветков, в минуту отдыха. 



Олег – один из частников, выигравших конкурс. К лету на отведенные площадки он поставит здесь батут, песочницу, скамейки. А пока приводит в порядок прилегающую к зоне отдыха территорию:

- Да, можно было бы сказать, что это не наша зона ответственности. Но ведь в первую очередь это нужно нам. Здесь когда-то вообще была свалка, а сейчас все окультурили, получили дополнительный объект для досуга. Теперь надо поддерживать чистоту. Кто, если не мы, жители Бреста? Приятно ведь жить в чистом и красивом городе.

Олега поддерживают коллеги, Евгений Панцевич и Валентин Чешун. Они тоже активно вкладывались в развитие проката лодок и катамаранов, возле которого ведут работы. И добавляют: лучше, чем сам, никто не сделает.

Работы не початый край. Александр Стремоус, предприниматель, организовавший бизнесменов-добровольцев на субботник, сетует, мусора много. И призывает отдельных горожан подумать о чистоте:

- Хотелось бы одних призвать к культуре. Не сорить на отдыхе, не бросать мусор в воду, ведь его прибивает к берегу. А другим предложить вот так же выйти на берег реки и поработать. Иной раз вижу, как возмущенные интернет-пользователи выкладывают в сети фото мусора. У воды, в лесах. Возмущаются, что грязно, но никто не призывает соблюдать чистоту или выходить на уборку. Но это же наш дом. А без уборки дома никак.


Всего в Брестской области по предварительным данным на субботник вышло свыше 330 человек. В фонд субботника планируется перечислить около миллиона рублей. Средства пойдут на подготовку детских лагерей к летнему сезону и благоустройство мест боевой славы.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Александр МИТЮКОВ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Столичные оперативники задержали злоумышленников, которые воровали у частников строительный инструмент
Поэт Николай Метлицкий стремится передать в своих произведениях чувства, радость и боль своего народа
В Городокском районе открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост
Стало известно, когда стартует сезон Формулы-1
МВД инициировало благотворительный марафон «Милиция врачам»
Анатолий Лис не исключает, что аккумуляторный завод под Брестом может быть перепрофилирован
В Гомеле депутаты Национального собрания занимались благоустройством
Партизан отряда имени Николая Щорса Константин Повелечко вспоминает военное прошлое
Брестские предприниматели благоустраивают территорию городской набережной
В Витебской области планируют завершить посевную до начала мая
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
В Орше благоустроили парк в районе льнокомбината
На Гродненщине стартовала масштабная акция «Миру – сад!»
Более 5000 тестов, 79 тысяч рублей, горячие обеды и методическая помощь прокуратуры: врачи Витебска и Витебской области написали открытое письмо благодарности
Глава МЧС провел субботник на малой родине
«Было трудно убедить родителей»: как педагоги помогали вывозить детей с зараженных территорий после аварии на ЧАЭС
В Гомеле БРСМ занялся уборкой берегов озер
В Брестской области в сутки делается 560 тестов на Covid-19
Трактор мусора - волонтеры БРСМ помогли убрать лесополосу в Могилеве
В Брестской области ни одно производство не остановлено
Активисты БРСМ Бобруйска и учащиеся колледжа имени Ларина «чистят» Луковую гору
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Возвращение в семью
Авторы
СКАНИРУЙТЕ