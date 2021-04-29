Брестские энтомологи предупреждают о массовом вылете мошек

Во второй – третьей декаде мая в окрестностях Бреста ожидается массовый вылет кровососущих мошек, передает БЕЛТА.
Мошки преимущественно будут скапливаться у крупных и средних рек, около мелиоративных каналов, вблизи рек и ручьев, вытекающих из искусственных и естественных водоемов и болот. В окрестностях Бреста такой территорией является Западный Буг.
– Наблюдения за развитием водных фаз мошек в этом году показывают, что из-за прохладной погоды в апреле численность и сроки их вылета будут сдвинуты на более позднее время, – сказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Если погода будет теплой, массовый вылет мошек состоится во второй – третьей декаде мая.
Энтомологи обращают внимание, что после выплода мошки разлетаются на большие расстояния. Вред, наносимый этими насекомыми организму человека и животных, проявляется в болезненных укусах и токсическом действии слюны. Отмечается, что мошки также являются переносчиками возбудителей арбовирусных лихорадок, а при массовых нападениях на крупный рогатый скот могут вызвать тяжелое токсико-аллергическое заболевание и даже гибель животных.
Пик количества мошек удерживается не более 10–14 дней, после чего их число резко сокращается. Нападают они исключительно на открытом воздухе, в светлое время суток и в сухую погоду.
– Слюна мошек ядовита, и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления. Особое внимание следует уделять укусам мошками голеней и щиколоток. В этих местах отек может не сходить несколько недель, что может стать причиной нарушения кровообращения в этой области и спровоцировать возникновение болезней сосудов. Чтобы избежать аллергии, после укуса лучше принять антигистаминный препарат, – подчеркнули в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Чтобы уберечь себя от укусов, специалисты советуют использовать любые средства защиты, отпугивающие насекомых, и носить закрытую одежду. В случае возникновения общей аллергической реакции нужно срочно обратиться за помощью к медикам.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
470
Брестские энтомологи предупреждают о массовом вылете мошек
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter