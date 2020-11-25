Брестская область первой в стране справилась с заданием по зяблевой обработке почвы

На сегодняшний день на Брестчине зябь поднята на 100,1 процента запланированных площадей. В хозяйствах продолжают пахоту, благо погода стоит теплая и сухая, больше напоминающая середину, а не последние дни осени.
В ОАО "Матеевичи" Жабинковского района подъем зяби близится к финишу.
– На этой работе у нас задействованы опытные механизаторы Алексей Петров и Василий Яценко, – поясняет главный агроном хозяйства Оксана Бельчук. – Первый трудится на "Джон Дире", второй – на МТЗ-3022. В общей сложности им необходимо поднять 1,5 тысячи гектаров зяби, на которых весной будем сеять кукурузу, сахарную свеклу и другие культуры.
Кстати, на севе в "Матеевичах" тон на "Джон Дире" всегда задает механизатор Леонид Ходанович. Особое внимание он уделяет не только темпам, но и качеству заделки семян в почву. Сам же на комбайне КЗС-10 во время страды убирает урожай. К профессиональному празднику аграриев, который отмечался недавно, Леонид Ходанович за безупречный многолетний труд был отмечен Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. По его словам, это очень высокая награда и стимул для достижения еще более высоких результатов.
Ничего не откладывают на завтра и в ОАО "Достоево" Ивановского района. С учетом кукурузы в нынешнем сезоне в хозяйстве собрали 12 156 тонн зерна. Более 1400 тонн кукурузы заплющили в рукава. В расчете на условную голову скота заготовили почти 37 центнеров кормоединиц травяных кормов. Зимовка скота, по расчетам специалистов, будет сытной. Нынче продолжают заботиться о новом урожае. Подняли 1184 гектара зяби – 115 процентов к плану.
– Будем пахать, пока стоит теплая погода, – поделился тактикой руководитель сельхозпредприятия Вадим Пернач.
Полевые работы подходят к завершению в целом на Брестчине. В области завершили уборку всех сельхозкультур. Зерна, с учетом кукурузы, собрали 1,572 миллиона тонн – на 152 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Выкопали сахарную свеклу, отправив на переработку почти 793 тысячи тонн корнеплодов.
Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь рассказал sb.by, что в последние недели все силы в регионе сосредоточили на подъеме зяби:
– Доведенное задание область первой в республике выполнила на 100 процентов. Зяблевая обработка почвы проведена почти на 230 тысячах гектаров. Пока не ударили морозы, сельхозпредприятия продолжают пахоту сверх плана, чтобы меньший объем работ оставался на весну.
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Брестская область первой в стране справилась с заданием по зяблевой обработке почвы
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ