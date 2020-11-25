Брестская область первой в стране справилась с заданием по зяблевой обработке почвы

– поясняетКстати, на севе в "Матеевичах" тон на "Джон Дире" всегда задает механизатор Леонид Ходанович. Особое внимание он уделяет не только темпам, но и качеству заделки семян в почву. Сам же на комбайне КЗС-10 во время страды убирает урожай. К профессиональному празднику аграриев, который отмечался недавно, Леонид Ходанович за безупречный многолетний труд был отмечен Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. По его словам, это очень высокая награда и стимул для достижения еще более высоких результатов.Ничего не откладывают на завтра и в ОАО "Достоево" Ивановского района. С учетом кукурузы в нынешнем сезоне в хозяйстве собрали 12 156 тонн зерна. Более 1400 тонн кукурузы заплющили в рукава. В расчете на условную голову скота заготовили почти 37 центнеров кормоединиц травяных кормов. Зимовка скота, по расчетам специалистов, будет сытной. Нынче продолжают заботиться о новом урожае. Подняли 1184 гектара зяби – 115 процентов к плану.– поделился тактикойПолевые работы подходят к завершению в целом на Брестчине. В области завершили уборку всех сельхозкультур. Зерна, с учетом кукурузы, собрали 1,572 миллиона тонн – на 152 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Выкопали сахарную свеклу, отправив на переработку почти 793 тысячи тонн корнеплодов.рассказал sb.by, что в последние недели все силы в регионе сосредоточили на подъеме зяби: