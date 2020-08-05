Брестская область первая из регионов намолотила миллион тонн зерна

Брестчина первой из областей преодолела миллионный намолот: на счету местных хлеборобов 1000,2 тысячи тонн зерна. Свой первый миллион сегодня должна взять Минщина, на счету которой пока 930,7 тысячи тонн. Завтра заветную планку, скорее всего, преодолеет Гродненщина, где намолочено 893,7 тысячи тонн зерна. Всего на сегодняшнее утро намолочено 4134,9 тысячи тонн, сообщает Минсельхозпрод.

Убрано 1076,9 тысячи гектаров, или 50 процентов площадей. За чертой экватора Брестчина, Гомельщина и Гродненщина: там сжаты 71, 66 и 56 процентов соответственно. Сегодня половинный рубеж преодолеет Минщина. На Могилевщине работы завершены на треть, на Витебщине – на четверть.

Сегодня должны завершить уборку озимого рапса – осталось 2,6 тысячи гектаров. Намолочено 771 тысяча тонн маслосемян при урожайности 24,9 центнера с гектара.