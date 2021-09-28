Брестская детская областная больница получила уникальное оборудование

Видеоколоноскоп последнего поколения передан медицинскому учреждению в качестве безвозмездной помощи. Оборудование стоимостью 320 тысяч рублей приобрел один из белорусских ретейлеров. Видеоколоноскоп будет использоваться для проведения сложных малоинвазивных манипуляций без открытого разреза. Все это позволит проводить высокоточные обследования и бесшовные операции. Внедрение новейшего оборудования поможет вывести качество медицинской помощи детям в Брестской области на новый уровень.







Главврач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик пояснил, что потребность в подобном оборудовании назрела давно:

– Раньше в случае необходимости приходилось отправлять детей в Минск, а сейчас мы сможем проводить обследования и операции в Бресте. Применение видеоколоноскопа позволит совершать манипуляции с большей точностью и меньшим риском для детей. Оборудование можно использовать для диагностики и лечения детей, начиная с самого раннего возраста.









Также в этом году планируется завершить строительство нового корпуса детской больницы, начатое около полутора лет назад. В четырехэтажном объекте разместится четыре отделения (140 коек). Общая стоимость работ составляет свыше 40 миллионов рублей.

yarmoschuk@sb.by

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