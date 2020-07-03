Брестчина отмечает День Независимости

Все города и села Брестской области празднуют сегодня День Независимости.

В Бресте мероприятия начались с церемонии возложения цветов к обелиску освободителям города на площади Свободы.

Затем цветы и венки легли к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Церемония прошла с участием руководства области и города, ветеранов, представителей дипломатических миссий, религиозных конфессий, общественных организаций.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подчеркнул:

— Нашу страну признают и уважают в мире. Заслуженно. У нас создано государство со своими символами, с армией, работает экономика. Этим надо гордиться.

В крепости сегодня открылась новая музейная экспозиции "Оборона Восточного форта", где рассказывается о подвиге майора Гаврилова — последнего защитника.

В городском парке культуры и отдыха сейчас организована выставка техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона, выступают творческие коллективы и артисты. Вечером на площадке "Звезда" у входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" состоится большой концерт.

Праздничные мероприятия проходят в других городах и селах Брестской области. Так, в Ганцевичах после реконструкции открылся кинотеатр "Маладосць", а в Ляховичах появилась экспозиция макетов исторических объектов района. В агрогородке Парахонск Пинского района открылась после реконструкции школа искусств, новая животноводческая ферма. В Барановичах после капитального ремонта открыто движение по автомобильному путепроводу.