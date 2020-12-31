За пять лет действия госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь», которая завершается в 2020 году, в Брестской области предоставлено 100 льготных кредитов за счет средств областного бюджета на общую сумму 10,3 миллиона рублей. В том числе девяти фермерским хозяйствам – на сумму 1,8 миллиона рублей. В течение последних лет Брестская область занимает лидирующую позицию в стране в части финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, сообщили в комитете экономики Брестского облисполкома.
За пятилетку в области планировалось создать 3456 новых организаций, фактически же за 2016–2019 годы и 11 месяцев 2020 года создано 3563. По последним данным, на Брестчине работают 10 437 организаций малого и среднего бизнеса и 34 461 индивидуальный предприниматель.
На долю малого и среднего предпринимательства Брестчины приходится 40,8 процента выручки от реализации товаров, работ, услуг, 33,6 процента средней численности работников, четвертая часть валового регионального продукта. Удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированном бюджете области – 37,7 процента. Доля экспорта малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта региона – 26,6 процента.
Фото: pixabay.com
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Брестчина лидирует в финансовой поддержке малого предпринимательства
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