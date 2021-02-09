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  2. Брестчанин нашел возле магазина банковскую карту и 24 раза сходил за покупками

Брестчанин нашел возле магазина банковскую карту и 24 раза сходил за покупками

В Московский РОВД Бреста обратился  местный житель и сообщил, что его банковской карточкой оплатили покупки в нескольких магазинах города на сумму более 340 рублей. Как выяснилось, карточку гражданин потерял у магазина.

Фото носит иллюстративный характер

 Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

- Отсутствие карточки брестчанин обнаружил не сразу, так как около трех дней ей не пользовался. О случившемся он узнал из мобильного приложения после проверки баланса лицевого счета. Тогда мужчина вспомнил, что снимал деньги в банкомате. Оперативные сотрудники группы по противодействию киберпреступности Московского РОВД установили, что карточку нашел 43-летний житель Бреста и отправился в магазин. Фигурант в течение нескольких дней приобретал спиртное и закуски, а также передавал найденную карточку знакомым для очередных покупок «горячительных» напитков. В итоге с помощью чужой банковской карточки было осуществлено 24 оплаты.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.  

Фото: pixabay.com
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