В Московский РОВД Бреста обратился местный житель и сообщил, что его банковской карточкой оплатили покупки в нескольких магазинах города на сумму более 340 рублей. Как выяснилось, карточку гражданин потерял у магазина.
Фото носит иллюстративный характер
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
- Отсутствие карточки брестчанин обнаружил не сразу, так как около трех дней ей не пользовался. О случившемся он узнал из мобильного приложения после проверки баланса лицевого счета. Тогда мужчина вспомнил, что снимал деньги в банкомате. Оперативные сотрудники группы по противодействию киберпреступности Московского РОВД установили, что карточку нашел 43-летний житель Бреста и отправился в магазин. Фигурант в течение нескольких дней приобретал спиртное и закуски, а также передавал найденную карточку знакомым для очередных покупок «горячительных» напитков. В итоге с помощью чужой банковской карточки было осуществлено 24 оплаты.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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Брестчанин нашел возле магазина банковскую карту и 24 раза сходил за покупками
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