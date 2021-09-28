Бренд Supreme представил новую осеннюю коллекцию

Американская марка Supreme и бренд True Religion выпустили совместную осеннюю коллекцию. Какая она – рассказываем и показываем в нашем материале.
В линейке представлены куртки, худи, футболки, брюки-карго и джинсы. Не забыли и про аксессуары: этой осенью бренды рекомендуют носить кепки и шапки-бини.
Все вещи изготовлены из денима и украшены кобрендинговой нашивкой с надписью Forever Blessed ("Навсегда благословен").
Коллаборация Supreme x True Religion будет доступна с 30 сентября.
Стоит отметить, что эта осенняя коллекция уже вторая для Supreme.
Фото: supremenewyork.com