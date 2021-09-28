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  2. Бренд Supreme представил новую осеннюю коллекцию

Бренд Supreme представил новую осеннюю коллекцию

Американская марка Supreme и бренд True Religion выпустили совместную осеннюю коллекцию. Какая она – рассказываем и показываем в нашем материале. 


В линейке представлены куртки, худи, футболки, брюки-карго и джинсы. Не забыли и про аксессуары: этой осенью бренды рекомендуют носить кепки и шапки-бини. 

Все вещи изготовлены из денима и украшены кобрендинговой нашивкой с надписью Forever Blessed ("Навсегда благословен"). 


 Коллаборация Supreme x True Religion будет доступна с 30 сентября. 

Стоит отметить, что эта осенняя коллекция уже вторая для Supreme. 




Фото: supremenewyork.com
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