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Бренд Balmain выпустил зимнюю коллекцию для активного отдыха

Французский модный дом Balmain создал новую зимнюю коллекцию для активного отдыха. Какой она получилась – читайте в нашем материале.  


Бренд работал над коллекцией вместе с компанией по производству лыж и сноубордов Rossignol. Они вдохновились французскими альпийскими деревнями. 

В линейку вошли горнолыжный костюм, куртки, свитера, а также ботинки и аксессуары. Женский комбинезон украшен поясом с золотым медальном и логотипом Balmain's Labyrinth. 


В лукбуке коллекции приняли участие французская фристайлистка Перрин Лаффон и лыжник Хьюго Лаугье. Съемки рекламной кампании прошли на вершине горы Бельвард на горнолыжном курорте Валь д'Изер. Фотографом выступила Франческа Бельтран. 

Фото: balmain.com
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