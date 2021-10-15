Бренд Balmain выпустил зимнюю коллекцию для активного отдыха

Французский модный дом Balmain создал новую зимнюю коллекцию для активного отдыха. Какой она получилась – читайте в нашем материале.
Бренд работал над коллекцией вместе с компанией по производству лыж и сноубордов Rossignol. Они вдохновились французскими альпийскими деревнями.
В линейку вошли горнолыжный костюм, куртки, свитера, а также ботинки и аксессуары. Женский комбинезон украшен поясом с золотым медальном и логотипом Balmain's Labyrinth.
В лукбуке коллекции приняли участие французская фристайлистка Перрин Лаффон и лыжник Хьюго Лаугье. Съемки рекламной кампании прошли на вершине горы Бельвард на горнолыжном курорте Валь д'Изер. Фотографом выступила Франческа Бельтран.
Фото: balmain.com