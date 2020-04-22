Брэд Питт выступил в телешоу в качестве приглашенного синоптика

Голливудский актер Брэд Питт принял участие новом телешоу Some Good News, главная идея которого сообщать зрителям только хорошие новости.





Ведущий шоу Джон Красински предложил актеру поучаствовать в программе в качестве приглашенного «погодного эксперта», сообщает Independent. Прогноз Питта выглядел так: он высовывается с балкона своего дома и говорит "Кажется, вроде ничего", после чего скрывается в доме.

Пока вышло только четыре выпуска Some Good News, пишет РИА Новости, но у шоу уже более двух млн подписчиков на YouTube. Гостями программы были также Билли Айлиш с братом Финнеасом О’Коннеллом и группа Jonas Brothers.