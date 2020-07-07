Брэд Питт сыграет киллера в фильме режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула-2»

Брэд Питт сыграет главную роль в боевике Bullet Train («Скоростной поезд»), режиссером которого выступит Дэвид Литч, снявший «Джона Уика», «Дэдпула-2» и «Форсаж: Хоббс и Шоу», пишет Deadline.

Фильм будет основан на манге Mariabeetle Котару Исаки. В центре сюжета – пятеро наемных убийц, встречающихся на скоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку. Вскоре между киллерами возникает конфликт. Предполагается, что Питт исполнит роль американского наемника по имени Ледибаг.

Проект курирует студия Sony Pictures. Одним из продюсеров станет постановщик «Тренировочного дня» Антуан Фукуа. Над сценарием поработает Зак Олкевич, сценарным дебютом которого станет фильм ужасов «Улица страха», выход которого запланирован в 2020-м.

Съемки «Скоростного поезда» должны начаться в нынешнем году. Дата релиза пока неизвестна.