Брат Диего Марадоны умер от внезапной остановки сердца

Бывший футболист и тренер Уго Эрнан Марадона, брат чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны, умер 28 декабря на 53-м году жизни в своем доме в провинции Неаполь, пишет РИА Новости.
Как уточняет La Gazzetta dello Sport, согласно предварительной информации, причиной смерти мужчины стала остановка сердца.
Уго Марадона родился 9 мая 1969 года в Ланусе. Еще будучи ребенком, он начал увлекаться футболом и в 18 лет подписал свой первый контракт с "Наполи". Играл за ряд клубов в Южной Америке, Европе, Японии и Канаде, выступал за юношескую сборную Аргентины.
Напомним, Диего Марадона умер в минувшем году 25 ноября в возрасте 60 лет также из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие показало, что причиной смерти известного футболиста стал острый отек легких, который произошел из-за хронической сердечной недостаточности.
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