Брал деньги, но работу не выполнял – в Витебске к полутора годам колонии приговорили бизнесмена

Индивидуальный предприниматель обещал изготавливать клиентам срубы и монтаж окон в кратчайшие сроки, однако после получения денег оттягивал сроки выполнения заказов, а потом и вовсе не выполнял свои обязательства. Деньги тоже не возвращал.Выяснилось, что мужчина занимался недобросовестным предпринимательством на протяжении 2017–2019 годов. За это время от его действий пострадали 26 жителей Витебской области.Суд приговорил 35-летнего уроженца Витебска к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.Ранее мужчина был судим также за мошенничество.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.