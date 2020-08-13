БПЦ сообщает, что не организовывала крестный ход в Минске

–Распространяемые в сети интернет призывы принять участие в акции так называемого «крестного хода» представителей различных христианских конфессий с Библиями и иконами возле Свято-Духова кафедрального собора не имеют отношения к деятельности Белорусской православной церкви, – отметили в пресс-службе БПЦ.

И добавили, что на протяжении двух последних недель по благословению Патриаршего Экзарха во всех православных храмах Беларуси возносится за литургией сугубая молитва «О белорусском народе».

– Особенно нужна нашему народу молитвенная поддержка в сегодняшний кризисный момент – наши православные храмы открыты для всех желающих прийти и помолиться не только во время уставного богослужения, но и по велению сердца в любое время, – уверены в БПЦ.

По их словам, вместе с тем позиция Белорусской православной церкви заключается в том, чтобы призывать к миру, снисходительности и взаимопониманию противоборствующие стороны, а не накалять ситуацию и подстрекать к различным акциям.

–Берегите себя и своих близких, не поддавайтесь на провокации и действуйте в рамках закона христианской любви и законодательства Республики Беларусь, – подытожили в БПЦ.