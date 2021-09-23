Боулинг с капустой, стрельба по яблокам и поедание сосисок: в Скиделе пройдет «Сельская эстафета»

В рамках фестиваля тружеников села Гродненской области в Скиделе пройдет «Сельская эстафета». Для многочисленных аграриев Гродненщины дата 25 сентября – это не просто день в календаре, а возможность подвести итоги жатвы и наградить передовиков уборочной кампании.





Креативно решили подойти к организации культурно-спортивной составляющей праздника сотрудники главного управления идеологии, управления культуры Гродненского облисполкома и областного комитета БРСМ. Они организовали проведение в Скиделе «Сельской эстафеты».

С подробностями – первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ» Андрей Есин:

– Постарались подойти к празднику творчески и постараться сделать так, чтобы молодежи в этот день скучать не пришлось. Задача организованной нами «Сельской эстафеты» триедина – пропаганда традиций белорусской деревни, любви к сельскохозяйственным профессиям и приобщение молодых людей к здоровому образу жизни. Вдобавок «Сельская эстафета» – это не просто конкурсные испытания для того, чтобы жюри определило, кто быстрее, выше, сильнее и более ловкий, чем остальные. Это своеобразная театрализованная постановка, к тому же в нескольких действиях. К слову, главными героями в этом году станут Бабка, Дедка, Жучка, Кошка, Мышка и Внучка. Несложно догадаться, по мотивам какой народной сказки будет проходить наша эстафета…

Кроме того, сельский оркестр в составе героев сказки «Репка» разыграет музыкальную сценку, а испытание под названием «Недетский аппетит» выявит того, кто больше всех сможет съесть сосисок за ограниченное время – две минуты.

Конкурсы «аграрный баскетбол» и «яблочный снайпер» соберут самых метких участников команд, а «бои подушками» – самых смелых. В конкурсе «сельский боулинг» кочан капусты поможет участникам команд почувствовать себя всемирно известными боулерами.

Место и время встречи – 25 сентября в 11:00 в старом парке города Скиделя.

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