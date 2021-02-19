Борисов торжественно получил статус культурной столицы Беларуси

Церемонию начали с гашения государственного знака почтовой оплаты "Борисов – культурная столица", после чего в торжественной обстановке заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада вручил председателю райисполкома Геннадию Денгалеву свидетельство о присвоении Борисову статуса "Культурная столица Беларуси – 2021"., – сказал заместитель министра.Мероприятие продолжилось праздничной программой. На сцене Дворца культуры имени Максима Горького гостям и жителям города показали мини-спектакль. Актеры через музыкальное, хореографическое и театральное искусство рассказывали зрителям истории о любви к родной земле и традициях народа Беларуси, таланте и детских мечтах. Мероприятие дополнили экспозиции, творческие встречи и мастер-классы, которые знакомили гостей с историей, традициями, культурой города и района.По словам Геннадия Денгалева, сегодня открыт цикл культурных мероприятий, которые будут проходить в Борисове весь год., – отметил председатель райисполкома.В течение года в Борисове планируют провести около 80 мероприятий. Это концерты, театральные постановки. Все они будут направлены на показ творческих достижений страны и региона в музыкальном, театральном, хореографическом и других видах искусства, а также профессиональном и любительском творчестве.Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015), Молодечно (2016), Бобруйск (2017), Новополоцк (2018). В 2019 году титул культурной столицы Беларуси носил Пинск, а затем Лида.