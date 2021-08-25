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  2. Борисевич принял у посла Индии копии верительных грамот

Борисевич принял у посла Индии копии верительных грамот

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич 25 августа встретился с послом Республики Индия в Республике Беларусь Алоком Ранджаном Джа. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны. 


Николай Борисевич поприветствовал Алока Ранджана Джа в качестве нового главы дипломатической миссии Индии в Минске и принял копии верительных грамот.

Белорусский и индийский дипломаты обсудили актуальное состояние двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях. В частности, затронуты вопросы активизации белорусско-индийских отношений в ближайшее время, а также перспективные направления в торгово-экономической сфере.


Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства пожелал Джа плодотворной работы в Минске и выразил надежду на его личный вклад в укрепление дружественных связей между Беларусью и Индией.

Фото: mfa.gov.by
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