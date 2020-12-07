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Большой театр приглашает на концерт звезд мировой оперы

29 декабря на сцене Большого – концерт солистов, которым аплодируют зрители ведущих оперных площадок мира. Примы Оксана Волкова и Надежда Кучер, а также победитель «Опералии» Павел Петров вместе с дирижером Дмитрием Матвиенко представят программу, которая никого не оставит равнодушным.


Тенор Павел Петров 29 декабря исполнит арию Рудольфа из «Богемы» Джакомо Пуччини, с которой два года назад стал триумфатором престижного международного конкурса «Опералия», возглавляемого Пласидо Доминго. 

– Если зритель любит красивую музыку, которая не так часто звучит со сцены Большого театра, – приходите! – приглашает Павел Петров. – Также я обязательно исполню арии из опер «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно, «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, «Галька» Станислава Монюшко и песню Андрейки из «Свадьбы в Малиновке» Бориса Александрова. Считается, что оперетта – жанр легкий, но я готов с этим поспорить.


Надежда Кучер, в свою очередь, исполнит в концерте Арию Саламбо (композитора Бернарда Херрмана) из кинофильма «Гражданин Кейн». Напомним, победительница весомых международных конкурсов (в том числе конкурса ВВС «Певец мира – 2015»), лауреат двух «Золотых масок» в начале апреля была зачислена в труппу белорусской оперы. 

В концерте Надежда в числе прочего споет арию Амины из оперы «Сомнамбула» и вместе с Оксаной Волковой – дуэт Нормы и Адальджизы из «Нормы» Винченцо Беллини. К слову, режиссером концерта выступила сама Оксана Волкова. 


В биографии заслуженной артистки Республики Беларусь значатся выступления в лучших концертных залах мира. Среди них – Большой театр России, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке и миланский театр «Ла Скала». В концерте Оксана споет романс Маргариты из оперы «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза, молитву Сантуццы с хором из «Сельской чести» Пьетро Масканьи, арию Марины Мнишек из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, а также Ave Maria Леонида Гурвича. Это произведение белорусский композитор, который сейчас живет в Германии, написал специально для артистки.

Для такой большой программы понадобится и намного больший, чем для любого спектакля, состав оркестра. Кроме того, мощи концерту добавит труппа хора. Зрители услышат такие знаменитые хоры, как Va, pensiero из оперы «Набукко» Верди, а также «Вечернюю музыку» из симфонии «Перезвоны» Гаврилина.


– Хотя концерт стоит в афише в канун Нового года, его вряд ли можно назвать развлекательным. Программа будет серьезной, – рассказывает дирижер Дмитрий Матвиенко. – Начнем с увертюры «Кориолан» Бетховена, а во втором отделении прозвучат две части из кантаты «Александр Невский» Прокофьева. Рад, что программа, словно конструктор, выстроилась именно таким образом, получилась целостной и интересной. Будут и настоящие артефакты, редчайшие и фантастические по своей красоте. Уверен, эта музыка никого не оставит равнодушным.

Фото предоставлены Большим театром Беларуси
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