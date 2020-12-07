Большой театр приглашает на концерт звезд мировой оперы

Тенор Павел Петров 29 декабря исполнит арию Рудольфа из «Богемы» Джакомо Пуччини, с которой два года назад стал триумфатором престижного международного конкурса «Опералия», возглавляемого Пласидо Доминго.– приглашает Павел Петров.Надежда Кучер, в свою очередь, исполнит в концерте Арию Саламбо (композитора Бернарда Херрмана) из кинофильма «Гражданин Кейн». Напомним, победительница весомых международных конкурсов (в том числе конкурса ВВС «Певец мира – 2015»), лауреат двух «Золотых масок» в начале апреля была зачислена в труппу белорусской оперы.В концерте Надежда в числе прочего споет арию Амины из оперы «Сомнамбула» и вместе с Оксаной Волковой – дуэт Нормы и Адальджизы из «Нормы» Винченцо Беллини. К слову, режиссером концерта выступила сама Оксана Волкова.В биографии заслуженной артистки Республики Беларусь значатся выступления в лучших концертных залах мира. Среди них – Большой театр России, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке и миланский театр «Ла Скала». В концерте Оксана споет романс Маргариты из оперы «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза, молитву Сантуццы с хором из «Сельской чести» Пьетро Масканьи, арию Марины Мнишек из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, а также Ave Maria Леонида Гурвича. Это произведение белорусский композитор, который сейчас живет в Германии, написал специально для артистки.Для такой большой программы понадобится и намного больший, чем для любого спектакля, состав оркестра. Кроме того, мощи концерту добавит труппа хора. Зрители услышат такие знаменитые хоры, как Va, pensiero из оперы «Набукко» Верди, а также «Вечернюю музыку» из симфонии «Перезвоны» Гаврилина., – рассказывает дирижер Дмитрий Матвиенко.Фото предоставлены Большим театром Беларуси