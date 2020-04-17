Большой театр Беларуси — в топ-3 лучших оперных театров СНГ

Рейтинг лучших оперных театров СНГ по популярности у зрителей и предложениям онлайн-трансляций на сайтах театров и в социальных сетях составлен агентством ТурСтат.





Возглавил список Государственный академический Большой театр России в Москве, сообщили sb.by составители. На втором месте Большой театр Беларуси в Минске, замкнул тройку Казахский Государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы.

В первой пятерке также Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" в Нур-Султане и Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета им. М.Ф. Ахундова в Баку.

Далее в рейтинге Армянский академический театр оперы и балета им. А. Спендиарова в Ереване, Государственный академический Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои в Ташкенте, Национальный театр оперы и балета Молдовы им. Марии Биешу в Кишиневе, Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева в Бишкеке, Таджикский государственный академический театр оперы и балета им. Садриддина Айни в Душанбе.