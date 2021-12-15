Большинство не намерены возвращаться домой. МОМ рассказал об итогах анкетирования беженцев в ТЛЦ "Брузги"

– сообщил представитель организации.По его словам, большинство записавшихся беженцев хотят вернуться в Ирак, есть те, кто хочет вернуться домой в Иран и Турцию., – сообщил Мохамед Рефаат.Отвечая на вопросы журналистов, представитель организации отметил, что МОМ не может помочь им добраться в ЕС, поскольку "это политический вопрос "., – заявил Мохамед Рефаат.