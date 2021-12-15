SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Большинство не намерены возвращаться домой. МОМ рассказал об итогах анкетирования беженцев в ТЛЦ "Брузги"

Большинство не намерены возвращаться домой. МОМ рассказал об итогах анкетирования беженцев в ТЛЦ "Брузги"

Лишь 118 беженцев из 800 изъявили желание вернуться домой. Об этом журналистам рассказал Мохамед Рефаат, старший координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Международной организации по миграции (МОМ). Представители организации сегодня находятся в ТЛЦ "Брузги" с техническим визитом с целью регистрации беженцев для участия в программе по добровольному возвращению на родину и реинтеграции. 


Мы полагаем, что период в 2–3 дня, максимум 4 они смогут вернуться домой. Мы не знаем, это будет чартер или коммерческие рейсы, – сообщил представитель организации.  

По его словам, большинство записавшихся беженцев хотят вернуться в Ирак, есть те, кто хочет вернуться домой в Иран и Турцию. 

– С 4 декабря мы отправили домой 36 человек, которые захотели вернуться. Благодаря нашим национальным партнерам смогли организовать информационную стойку в аэропорту. Из 36 человек, которых мы отправили, 32 человека получили информацию на этой стойке, – сообщил Мохамед Рефаат. 


Отвечая на вопросы журналистов, представитель организации отметил, что МОМ не может помочь им добраться в ЕС, поскольку "это политический вопрос ".

– Что касается воссоединения семей, которые находятся в разных странах, мы этим вопросом также занимаемся. Это одно из решений, которые были нами предложены. Но этот процесс требует вовлечения нескольких организаций, в том числе иных агентств ООН, Красного Креста. Этот процесс не такой быстрый, как бы хотелось, – заявил Мохамед Рефаат.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы