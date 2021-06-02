«Больше не верю в институт семьи»: Ида Галич прокомментировала свой развод

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, - написала Ида в сторис.На фото она держит в руке паспорт со штампом.К слову, накануне вечером блогер предупредила подписчиков, что ее ждет сложное утро. Видимо, под этим она подразумевала свой поход в ЗАГС для расторжения брака.Напомним, в 2018 году 31-летняя ведущая и певица вышла замуж за начинающего блогера Алана Басиева. У пары родился сын Леон. Весной этого года стало известно, что Галич подала на развод. Причины распада союза неизвестны до сих пор.