Известный российский блогер Ида Галич официально развелась. Об этом она сообщила на своей личной странице в Instagram.
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- Мы люди, которым была дарована такая красивая любовь. Спасибо за эти годы. Чаще было хорошо, местами прекрасно. Иногда ужасно. Я не верю больше в институт семьи, и не хочу впредь выходить замуж. Я просто хочу, чтобы стало легче, - написала Ида в сторис.
На фото она держит в руке паспорт со штампом.
К слову, накануне вечером блогер предупредила подписчиков, что ее ждет сложное утро. Видимо, под этим она подразумевала свой поход в ЗАГС для расторжения брака.
Напомним, в 2018 году 31-летняя ведущая и певица вышла замуж за начинающего блогера Алана Басиева. У пары родился сын Леон. Весной этого года стало известно, что Галич подала на развод. Причины распада союза неизвестны до сих пор.
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«Больше не верю в институт семьи»: Ида Галич прокомментировала свой развод
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