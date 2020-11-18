«Больше, чем волосы». Мужчина отказался сбрить бороду ради свадьбы и получил поддержку в сети

Оказалось, что густая борода – гордость мужчины. Поэтому сбрить ее по требованию матери невесты он не согласился, пишет Lenta.ru.
Фото носит иллюстративный характер
Важное уточнение: сам пользователь Reddit с ником Geauxphish, рассказавший историю, жениться не собирался. Ему предназначалась роль шафера на торжестве двоюродного брата. Но это оказалось достаточно видной позицией для матери невесты, которая потребовала, чтобы все шаферы сбрили бороды.
Geauxphish заявил, что борода является слишком важной частью его стиля. И вообще для него это больше, чем «лишь волосы». Не предавая своих принципов, мужчина поставил перед требовательной дамой ультиматум: он согласился побриться налысо, только если мать невесты сделает то же самое.
Рассказав свою историю в сети, бородатый шафер получил широкую поддержку. Пользователи Reddit возмутились словами матери невесты и сказали, что считают ее требования перебором.
Фото: pixabay.com
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