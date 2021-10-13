Болгарские шахтеры вышли на массовую акцию протеста в Софии

Тысячи шахтеров вышли сегодня на акцию протеста "В защиту энергетической независимости Болгарии", которая проводилась при поддержке профсоюзных организаций. Рабочие требовали пересмотреть сроки закрытия угольных электростанций и шахт, а также обеспечить дальнейшее развитие отрасли, передает ТАСС.
– Настаиваем на плавном переходе к зеленой энергии и механизмах компенсации. Опасаемся, что болгарская экономика, энергетика и тысячи рабочих мест находятся под угрозой, –сказали протестующие.
Отмечается, что участники акции протеста были доставлены в столицу на нескольких десятках автобусов. В городе протестующие провели шествие по центральным улицам, блокировав дорожное движение, и митинг перед зданием правительства страны.
Лидеры профсоюзных организаций поговорили с премьер-министром Стефаном Яневым и министрами технического правительства Болгарии. В итоге было решено, что страна перенесет дату своего отказа от использования угля на 2040 год.
– 2040 год станет индикаторной датой, которая будет предложена в плане по восстановлению и устойчивости для отказа от использования угля, – отметил на брифинге вице-премьер технического правительства Атанас Пеканов.
По его словам, эта дата должна быть одобрена новым парламентом Болгарии.
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