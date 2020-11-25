Правительство Болгарии решило продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца января. Также предусмотрено введение дополнительных ограничений и мер в связи с распространением COVID-19, сообщает ТАСС.
– Правительство Болгарии приняло решение продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на два месяца, до конца января 2021 года. Начиная с 27 ноября и до 21 декабря прекращается работа образовательных учреждений, в том числе школ, высших учебных заведений, центров изучения иностранных языков, детских центров и детских садов. Прекращается проведение конференций, спортивных и культурных мероприятий, за исключением театров, где разрешается проведение спектаклей с загрузкой зала не более 30%. Закрываются крупные торговые центры. Рестораны и кафе работают только на доставку продуктов, – рассказал министр здравоохранения Костадин Ангелов.
Он также добавил, что ограничительные меры будут действовать до 21 декабря текущего года, после чего их отменят.
– Главная цель введения ограничений – необходимость помочь системе здравоохранения. Нам необходимо, чтобы система здравоохранения выдержала, у нас достаточно мест в больницах, но количество медицинского персонала постоянно уменьшается, более 2000 человек не могут работать из-за заражения коронавирусом, нам их заменить некем. Ценность человеческой жизни превышает все другие возможные потери, – добавил начальник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1436
Болгария продлила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца января
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter