Более десятка электронных ярмарок вакансий пройдут 23 декабря в Беларуси

Двенадцать региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 23 декабря на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Лунинецкого района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней намерены принять участие ОАО «Пинский автобусный парк», ОАО «Полесьеэлектромаш», филиал «Автомобильный парк № 10 г. Лунинца» ОАО «Брестоблавтотранс», УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» и ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг». В это же время в Шарковщинском районе состоится аналогичное мероприятие, предназначенное для лиц с ограниченными возможностями. Свои варианты трудоустройства предложат УП «Галант» и Александровский психоневрологический дом-интернат. С 10:00 до 12:00 – традиционное время проведения электронной ярмарки вакансий и в Минске. На сей раз в ней примут участие ГП «ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», ОАО «Минский тракторный завод», УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска», УП «Минскводоканал», УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска», РУП «Белсоюзпечать» и др. Соискателям будет предложено более 700 свободных рабочих мест.

В электронной ярмарке вакансий организаций Глубокского района с 10:00 до 12:00 запланировано участие Глубокского опытного лесхоза, филиала «АТП № 16 г. Глубокое» ОАО «Витебскоблавтотранс», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», УП «Глубокский мясокомбинат», ГП «Глубокская ПМК мелиоводхоз» и ОАО «Черневичи». В Городокском районе в это же время свои вакансии намерены предложить КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» и ГП «Улишицы-Агро», а в Крупском районе – КУП «Жилтеплострой» и УЗ «Крупская центральная районная больница».

Электронная ярмарка вакансий Верхнедвинского района будет проходить с 10:00 до 11:00. Ее участники – Территориальный центр социального обслуживания населения Верхнедвинского района, Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Верхнедвинского района, ОАО «Нурово», ОАО «Бельковщина», ОАО «Верхнедвинский льнозавод», КУПСХП «Дриссенский», ГП «Верхнедвинское ПМС» и Луначарский дом-интернат. Аналогичное мероприятие в Жодино соберет шесть нанимателей: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», филиал «Автомобильный парк № 18» ОАО «Миноблавтотранс», ОАО «Свiтанак», г. Жодино, ГП «ЖЭУ № 6 Первомайского района г. Минска», УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска», УП «Минская овощная фабрика» и ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг». В рамках электронной ярмарки вакансий Ляховичского района с 11:00 до 12:00 соискатели получат возможность пообщаться онлайн с представителями УП «Минская овощная фабрика» и ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг».

В программе электронной ярмарки вакансий Полоцкого района с 10:00 до 12:00 предусмотрено общение с кадровиками филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Витебскоблавтотранс», ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница, ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Полоцк-торг», КУП «Жилтеплострой», ГП «Полоцкая мелиорация», Полоцкого лесхоза и ОАО «ПолоцкСтройМатериалы».

На период с 11:00 до 13:00 назначено проведение электронной ярмарки вакансий в Борисовском районе. Участники – ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» и ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1». Наконец, собственную электронную ярмарку вакансий намерено провести с 10:00 до 12:00 ОАО «Минское производственное кожевенное объединение».

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.