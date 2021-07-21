Это на 50% больше, чем в начале июля, заявила на слушаниях в сенате Конгресса США глава федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски. Ее слова передает ТАСС.
Как отметила Валенски, точная цифра составляет 83%. По ее словам, выявлена определенная закономерность: доля инфицированных «дельтой» еще выше этого показателя в районах с низкими показателями по вакцинации населения.
Фото: pixabay.com
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Более 80% случаев заражения коронавирусом в США приходится на штамм «дельта»
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