Более 770 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Видзы" между Беларусью и Литвой в очереди находится не менее 50 фур, "Котловка" – свыше 160, "Каменный Лог" – как минимум 130, в пункте "Бенякони" – по меньшей мере 100, в "Привалке" – более 150.Перед пунктом пропуска "Урбаны" на границе между Беларусью и Латвией скопилось как минимум 30 большегрузов, в "Григоровщине" – 60.На польском направлении своей очереди на въезд в ЕС ожидают у пункта "Брузги" как минимум 70 фур, в "Берестовице" – не менее 20.На украинском направлении грузовых транспортных средств нет.