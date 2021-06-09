Более 64 тысяч человек привили от коронавируса в Минске

На сегодняшний день привиты от коронавируса уже более 64 тысяч горожан. Вакцинацию прошли около 23 тысяч медработников, более 1 тысячи сотрудников сферы социального обслуживания и около 16 тысяч работников системы образования столицы.Прививку сделали и почти 54 тысячи минчан в возрасте старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания.Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил разработать конкретные графики проведения прививочной кампании для каждого предприятия города, предусматривающие максимальную вакцинацию работников.