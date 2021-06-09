Тема организации и проведения вакцинации минчан стала одной из центральных на оперативном совещании в Минском горисполкоме. Об этом сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
На сегодняшний день привиты от коронавируса уже более 64 тысяч горожан. Вакцинацию прошли около 23 тысяч медработников, более 1 тысячи сотрудников сферы социального обслуживания и около 16 тысяч работников системы образования столицы.
Прививку сделали и почти 54 тысячи минчан в возрасте старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил разработать конкретные графики проведения прививочной кампании для каждого предприятия города, предусматривающие максимальную вакцинацию работников.
Опубликовано:
568
Более 64 тысяч человек привили от коронавируса в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: