Об этом заявила заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.
Возглавляет топ самых востребованных среди абитуриентов предметов русский язык – его планируют сдать более 50 тысяч человек. На втором месте математика: свои знания в этом испытании проверят более 32 тысяч абитуриентов. Третью строчку в рейтинге популярности занимает английский язык – ЦТ по нему пройдут более 23 тысяч.
Наталья Вайтехович рассказала, что организована работа 41 пункта проведения ЦТ, 13 из них находятся в Минске:
– Размещение пунктов определено так, чтобы они географически равномерно распределялись по всей стране.
Эксперт также обратила внимание, что в этом году абитуриенты активно регистрировались на ЦТ онлайн:
– Они могли дома заполнить анкету, выбрав необходимые предметы, отправить ее, удаленно произвести оплату и забрать пропуск в пункте регистрации.
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Более 62 тысяч абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в этом году
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