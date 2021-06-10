Более 62 тысяч абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в этом году

Возглавляет топ самых востребованных среди абитуриентов предметов русский язык – его планируют сдать более 50 тысяч человек. На втором месте математика: свои знания в этом испытании проверят более 32 тысяч абитуриентов. Третью строчку в рейтинге популярности занимает английский язык – ЦТ по нему пройдут более 23 тысяч.Наталья Вайтехович рассказала, что организована работа 41 пункта проведения ЦТ, 13 из них находятся в Минске:Эксперт также обратила внимание, что в этом году абитуриенты активно регистрировались на ЦТ онлайн: