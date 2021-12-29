Орда: стараемся сделать все возможное, чтобы у каждого ребенка было больше возможностей для развития

Более 60 тысяч детей примут участие в новогодних профсоюзных праздниках. Самые масштабные представления проходят на трех площадках – во Дворце культуры профсоюзов и ветеранов в Минске, а также в Брестском областном Дворце культуры.





К слову, в этом году республиканская профсоюзная елка собрала около 300 детей из столицы и Минской области. По традиции, ребят поздравил и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.



Организация новогодних праздников с яркими представлениями и подарками – это добрая традиция национального профцентра. В течение месяца воспитанники социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети-инвалиды собираются вместе, знакомятся и погружаются в сказку.



—Все, что мы делаем в жизни, мы, по сути, делаем для наших детей. И здесь нет разделения, родной ребенок или нет. Это все наши дети. Их улыбки, их настроение – это самое дорогое, что есть у каждого человека. От них мы заряжаемся энергией, от них мы черпаем позитив и заряд бодрости. Именно для них мы все работаем и стараемся сделать все возможное, чтобы у каждого ребенка было больше возможностей для развития, –рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. – И конечно, особое внимание надо тем детям, которые столкнулись с какими-то сложностями в жизни. Где-то надо помочь финансово. Где-то просто надо быть рядом в какой-то сложный период и поддержать семью. Или стать наставником молодому человеку. И мы всегда оказываем такую поддержку.

Профсоюзы шефствуют над порядка 200 детскими учреждениями по всей стране. Помощь оказывается не только в канун новогодних праздников. Безусловно, в первую очередь это материальная поддержка, помощь в ремонте, приобретение необходимого оборудования, оздоровление и многое другое. Так, например, свои подарки уже получили Березовский районный центр коррекционно-развивающего образования и реабилитации, Бегомльская и Улуковская вспомогательные школы-интернаты, Новогрудская специализированная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями психологического развития, трудностями в обучениями.

Кроме того, не оставляются без внимания и дети работников организаций и предприятий по всей стране. По инициативе профкомов организовываются праздники с вручением подарков, проводятся экскурсии.

В целом профсоюзные новогодние акции пройдут до середины января, чтобы ни один ребенок не остался без заботы и внимания.

Напомним, благотворительная акция "Профсоюзы – детям" действует с 2002 года. Только в 2020 году сумма оказанной профсоюзами помощи в рамках новогодних и рождественских мероприятий составила более 710 тысяч рублей.

При этом благотворительные праздники – это лишь небольшая часть общей работы, которую проводят профсоюзы по поддержке маленьких жителей нашей страны. Необходимая помощь также оказывается семьям при подготовке детей к новому учебному году, в летнюю оздоровительную кампанию, ко Дню защиты детей. Конечно же, оказывается помощь и тем семьям, которые по тем или иным причинам оказались в сложной ситуации.