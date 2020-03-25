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  2. Более 60 белорусов остаются в аэропорту Внуково

Более 60 белорусов остаются в аэропорту Внуково

Семь белорусских граждан на транспорте посольства перевезли в аэропорт Домодедово, передает БЕЛТА слова пресс-секретаря посольства Беларуси в России Олега Мазуро.

По его словам, за 63 белорусами, которые ожидают решения вопроса об их отправке домой в транзитной зоне московского аэропорта Внуково, может прилететь очередной чартерный борт авиакомпании "Белавиа".

Что касается семи граждан Беларуси, которые накануне прилетели во Внуково из Доминиканы, то возникшие неурядицы из-за несогласованных действий различных российских ведомств усилиями посольства были разрешены. На автобусе дипмиссии эти граждане вывезены из Внуково в аэропорт Домодедово, откуда, как планируется, они вылетят в Минск в 19.55 регулярным рейсом "Белавиа".

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