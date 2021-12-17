Более 58 тысяч детей смогут оздоровиться на зимних каникулах

Ближайшие школьные каникулы начнутся 25 декабря. С этого дня и до 7 января будут работать детские оздоровительные лагеря с дневной и круглосуточной формой пребывания. Об этом сообщил Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

– В соответствии с заявками, полученными из всех регионов, в период зимних каникул пройдут оздоровление в лагерях всех типов более 58 тысяч детей. Продолжительность пребывания в дневном лагере не менее 6 дней, в круглосуточном – не менее 9 дней.

Наибольшая потребность в зимнем оздоровлении наблюдается в Витебской области: оттуда подано заявок от более чем 10 тысяч учащихся.

Для компенсации затрат на оздоровление детей республиканскому центру выделено государством более полутора миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить отдых и оздоровление всех желающих ребят.