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Более 50 случаев лесных пожаров выявлено в Беларуси

С начала пожароопасного сезона в стране выявлено более 50 случаев лесных пожаров площадью до гектара. Ситуацию прокомментировал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, общаясь с журналистами, в ходе республиканской акции «Неделя леса».

Отрицательный вклад в статистику внесли пожары в Ганцевичах и в Лунинце. Однако, по словам министра, они не нанесли вреда природе.

– Это беглые низовые пожары. Никакой угрозы усыхания или повреждения древостоев нет. Сгорел верхний сухой слой лесной подстилки, - уточнил Виталий Дрожжа.


Министр также обозначил причину возникновения пожаров – отсутствие осадков, что вносит определенные коррективы. В результате быстро иссушается как земля, так и растительность. В этом году пожаров на треть больше, чем на аналогичный период 2019 года.

- Лесхозы полностью готовы к пожароопасному периоду. Вся техника и средства пожаротушения приведены в готовность. Находимся на завершающем этапе по выполнению всех противопожарных мероприятий – опашка, уход за минерализованными полосами, устройство минерализованных полос, - рассказал министр.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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