Более 50 колотых ран: жительница Березовского района жестоко убила своего мужа

Инцидент произошел около пяти часов вечера 8 августа в Белоозерске. По предварительным данным, семейная пара распивала дома спиртное. В разгар застолья между супругами возник конфликт. 23-летняя девушка схватила нож и нанесла 31-летнему мужу не менее 50 ударов по голове, шее и туловищу. После случившегося она выбежала в коридор, где встретила соседа. Девушка рассказала ему об убийстве супруга, он вызвал милицию.С участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, в том числе и орудие совершения преступления. Назначен ряд экспертиз., - сообщил sb.by