Более 50 колотых ран: жительница Березовского района жестоко убила своего мужа

Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве местного жителя с особой жестокостью.
Инцидент произошел около пяти часов вечера 8 августа в Белоозерске. По предварительным данным, семейная пара распивала дома спиртное. В разгар застолья между супругами возник конфликт. 23-летняя девушка схватила нож и нанесла 31-летнему мужу не менее 50 ударов по голове, шее и туловищу. После случившегося она выбежала в коридор, где встретила соседа. Девушка рассказала ему об убийстве супруга, он вызвал милицию.
С участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, в том числе и орудие совершения преступления. Назначен ряд экспертиз.
- В отношении 23-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Она задержана, с ее участием проводятся следственные действия. Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась. Детей у семейной пары не было, - сообщил sb.by официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.