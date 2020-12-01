Более 45,7 тысячи рублей заплатила одна из торговых сетей за нарушения в ценообразовании на социально значимые товары

Во время проверки выяснилось, что предельные уровни торговых надбавок при продаже более 150 наименований соцзначимых товаров, среди которых были крупы, соль, растительное масло и детское питание, превышены., – привели примеры в пресс-службе МАРТ.Кроме того, на простые овсяные хлопья без добавок торговые надбавки составили 31–37 процентов вместо 30 процентов, на детское питание – сухие смеси, каши, консервы – 15–132 процента вместо 15 процентов, на черный чай – 30–47 процентов вместо 30 процентов, на гречку – 25112 процентов вместо 25 процентов.В МАРТ напомнили, что, согласно части 2 статьи 12.4 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение установленных предельных торговых надбавок чревато штрафом в размере до двадцати базовых величин. А для индивидуального предпринимателя или юридического лица – штрафом в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, работ, услуг и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, работ, услуг по ценам или тарифам, установленным в соответствии с законодательством.Впрочем, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его получения, обратили внимание в МАРТ.