Более 45,7 тысячи рублей заплатила одна из торговых сетей за нарушения в ценообразовании на социально значимые товары

Более 45,7 тысячи рублей заплатила одна из торговых сетей за нарушения ценообразования на социально значимые товары. Такой штраф наложил Экономический суд Гродненской области на юрлицо с учетом фактической реализации товаров. Еще штраф в размере 4 базовых величин получили должностные лица, ответственные за формирование цен. Таков итог внеплановой проверки одной из торговых сетей, проведенной специалистами главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Гродненской области.
Во время проверки выяснилось, что предельные уровни торговых надбавок при продаже более 150 наименований соцзначимых товаров, среди которых были крупы, соль, растительное масло и детское питание, превышены.
– Так, в сети торговые надбавки на подсолнечное масло составили 23–53 процента вместо положенных 20 процентов, на поваренную соль – 30–46 процентов вместо 30 процентов, на белый шлифованный рис, манную и пшенную крупы – 30–107 процентов вместо 30 процентов, – привели примеры в пресс-службе МАРТ.
Кроме того, на простые овсяные хлопья без добавок торговые надбавки составили 31–37 процентов вместо 30 процентов, на детское питание – сухие смеси, каши, консервы – 15–132 процента вместо 15 процентов, на черный чай – 30–47 процентов вместо 30 процентов, на гречку – 25–112 процентов вместо 25 процентов.
В МАРТ напомнили, что, согласно части 2 статьи 12.4 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение установленных предельных торговых надбавок чревато штрафом в размере до двадцати базовых величин. А для индивидуального предпринимателя или юридического лица – штрафом в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, работ, услуг и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, работ, услуг по ценам или тарифам, установленным в соответствии с законодательством.
Впрочем, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его получения, обратили внимание в МАРТ.
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Более 45,7 тысячи рублей заплатила одна из торговых сетей за нарушения в ценообразовании на социально значимые товары
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Фото: Сергей ЛОЗЮК