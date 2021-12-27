Более 4255 тыс. человек было занято в экономике Беларуси в ноябре

В октябре этот показатель составлял 4264,7 тыс., в сентябре было занято 4263,3 тыс. человек. Годом ранее сообщалось о 4307,1 тыс. занятых в экономике. Это значит, что динамика изменений волнообразная.В минувшем месяце на работу было принято 48 696 человек, уволено – 54 793. Положительное соотношение принятых и уволенных работников наблюдается в таких сферах, как ремонт автомобилей и мотоциклов; профессиональная, научная и техническая деятельность; оптовая и розничная торговля; образование; информация и связь; услуги по временному проживанию и питанию; творчество, спорт, развлечения и отдых.Всего 62,6% составило в ноябре соотношение принятых и уволенных в сфере строительства, 64,9% – в сфере транспортной, почтовой и курьерской деятельности, складирования. Кроме того, заметно сократилось количество занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в горнодобывающей промышленности.