Более 400 человек обратились в Министерство спорта и туризма на «прямую линию» для туристов

«Многие наши соотечественники оказались в затруднительном положении из-за решения ряда стран закрыть свои границы для иностранцев. Люди столкнулись с проблемами, которые можно разделить на два блока: как вернуться в Беларусь и как отменить свои туристические поездки. Вопросов возникает огромное количество. Наша задача — не только подсказать выход из сложившейся ситуации, но главное — реально помочь людям», — отметила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси.
О дежурстве на «прямой линии»Для сбора информации, оперативного реагирования на возникающие проблемы в сфере туризма в Министерстве спорта и туризма 16 марта была организована дежурная служба. С 19 марта в Департаменте по туризму и Национальном агентстве по туризму организована «прямая линия». В первый день дозвонилось 164 человека, во второй — 142. Ответив на вопрос, дежурный не успевал положить телефонную трубку, потому что раздавался очередной звонок.
Основная тематика обращений на тот момент — как вернуть деньги за несостоявшийся тур либо как перенести его на более поздний срок.
Как отметила директор Департамента по туризму, большую заинтересованность в снятии напряжения и оказании помощи туристам с первого дня проявили Республиканский союз туристических организаций (РСТО) и Республиканский союз туристической индустрии (РСТИ).
С руководителями этих общественных организаций Оксаной Бичун и Филиппом Гулым встретились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и его заместитель Михаил Портной. Стороны пришли к выводу о необходимости объединения усилий всех заинтересованных (органов госуправления, представителей частного бизнеса) для того, чтобы в сложившихся условиях минимизировать негативные последствия для туристов и туристического бизнеса.
С 21 марта на дежурство на «прямой линии» вместе с работниками Департамента по туризму и Нацагентства заступили представители туристических компаний — членов РСТО и РСТИ.
Дежурство круглосуточное. Позвонить можно по номерам телефонов 8 (17) 327-25-11 или 8 (17) 226-99-00.
В субботу на эти номера позвонило 58 человек, в том числе трое ночью, в воскресенье — 39 (трое ночью).
Как рассказала Ирина Воронович, дозвонившиеся получают подробные консультации. Параллельно идет сбор актуальной информации о белорусах, которые пока находятся за границей, организовано взаимодействие со всеми, кто может помочь.
О том, что проходит плановоОтметим также, что руководство Минспорта входит в состав межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом. Группу возглавляет заместитель Премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев. На заседаниях регулярно рассматриваются наиболее актуальные темы, принимаются важные решения.
В Минспорта создана рабочая группа, которая занимается оказанием помощи белорусским туристам, находящимся за рубежом, в возвращении на родину. В состав этой группы входят представители МИД, Госпогранкомитета, Министерства транспорта и коммуникаций, авиакомпании «Белавиа».
На пресс-конференции, которая состоялась в Министерстве спорта и туризма, руководитель отрасли Сергей Ковальчук рассказал, что больше всего наших граждан сейчас находится в Египте, до 27 марта планируется полностью завершить их вывоз с территории этой страны.
Пока все проходит по плану. К примеру, 21 марта с территории Египта в Беларусь возвращено 505 граждан Беларуси, 22 марта — 628. Графики полетов соблюдаются. Возвращаются белорусы из Вьетнама, ОАЭ, Доминиканской Республики, Испании, Грузии, Таиланда, Индонезии, Мексики, Турции, Кубы.
О ситуации с компанией «Библио-Глобус»Непростая ситуация сложилась с белорусами, которые приобретали туристические путевки у российского туроператора «Библио-Глобус». Компания, ссылаясь на распоряжение правительства России от 16 марта, спешным порядком аннулировала билеты граждан Республики Беларусь, которые должны были вернуться в Минск.
На сегодняшний день в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри Ланке — 55, в Таиланде — 9, в Танзании — 1.
Проблема возникла с транзитом через аэропорт Внуково, куда туркомпания «Библио-Глобус» должна была доставить белорусских туристов.
Министерством спорта и туризма было организовано тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел, Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, РСТО, РСТИ, Республиканской ассоциацией туристических агентств, Федеральным агентством по туризму Российской Федерации.
Было подготовлено письмо Премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой оказать содействие в решении с российской стороной вопроса о разрешении белорусским гражданам посадки на авиарейсы российских и иных авиакомпаний, следующих в российские аэропорты, в соответствии с их полетными программами, а также получении разъяснения по осуществлению транзита белорусских граждан через российские аэропорты.
На данный момент ситуация такова. Опубликовано новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию Российской Федерации. Речь идет о транзите белорусских граждан, возвращающихся домой из третьих стран. Чартерная программа действует.
Кроме того, благодаря прямым контактам с руководством Федерального агентства по туризму удалось достичь предварительной договоренности с туристическим оператором «Библио-Глобус» организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется на 26 марта. Точное время будет определено позднее. Белорусским клиентам «Библио-Глобус», которые ранее не смогли вылететь на родину самолетами авиакомпании «Россия», необходимо оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком для того, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс.
Фото: Министерство спорта и туризма