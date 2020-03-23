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  2. Более 400 человек обратились в Министерство спорта и туризма на «прямую линию» для туристов

Более 400 человек обратились в Министерство спорта и туризма на «прямую линию» для туристов

Свыше 400 человек обратились за четыре дня на «прямую линию» в Департамент по туризму Министерства спорта и туризма, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам главы этого департамента Ирины Воронович, главная задача, которую сейчас решают очень многие люди — вернуть на родину граждан Беларуси, отправившихся в туристические поездки.


«Многие наши соотечественники оказались в затруднительном положении из-за решения ряда стран закрыть свои границы для иностранцев. Люди столкнулись с проблемами, которые можно разделить на два блока: как вернуться в Беларусь и как отменить свои туристические поездки. Вопросов возникает огромное количество. Наша задача  не только подсказать выход из сложившейся ситуации, но главное — реально помочь людям» отметила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси.

О дежурстве на «прямой линии»

Для сбора информации, оперативного реагирования на возникающие проблемы в сфере туризма в Министерстве спорта и туризма 16 марта была организована дежурная служба. С 19 марта в Департаменте по туризму и Национальном агентстве по туризму организована «прямая линия». В первый день дозвонилось 164 человека, во второй  142. Ответив на вопрос, дежурный не успевал положить телефонную трубку, потому что раздавался очередной звонок.

Основная тематика обращений на тот момент  как вернуть деньги за несостоявшийся тур либо как перенести его на более поздний срок.


Как отметила директор Департамента по туризму, большую заинтересованность в снятии напряжения и оказании помощи туристам с первого дня проявили Республиканский союз туристических организаций (РСТО) и Республиканский союз туристической индустрии (РСТИ).

С руководителями этих общественных организаций Оксаной Бичун и Филиппом Гулым встретились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и его заместитель Михаил Портной. Стороны пришли к выводу о необходимости объединения усилий всех заинтересованных (органов госуправления, представителей частного бизнеса) для того, чтобы в сложившихся условиях минимизировать негативные последствия для туристов и туристического бизнеса.

С 21 марта на дежурство на «прямой линии» вместе с работниками Департамента по туризму и Нацагентства заступили представители туристических компаний — членов РСТО и РСТИ.

Дежурство круглосуточное. Позвонить можно по номерам телефонов 8 (17) 327-25-11 или 8 (17) 226-99-00.

В субботу на эти номера позвонило 58 человек, в том числе трое ночью, в воскресенье — 39 (трое ночью).

Как рассказала Ирина Воронович, дозвонившиеся получают подробные консультации. Параллельно идет сбор актуальной информации о белорусах, которые пока находятся за границей, организовано взаимодействие со всеми, кто может помочь.

О том, что проходит планово

Отметим также, что руководство Минспорта входит в состав межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом. Группу возглавляет заместитель Премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев. На заседаниях регулярно рассматриваются наиболее актуальные темы, принимаются важные решения.

В Минспорта создана рабочая группа, которая занимается оказанием помощи белорусским туристам, находящимся за рубежом, в возвращении на родину. В состав этой группы входят представители МИД, Госпогранкомитета, Министерства транспорта и коммуникаций, авиакомпании «Белавиа».

На пресс-конференции, которая состоялась в Министерстве спорта и туризма, руководитель отрасли Сергей Ковальчук рассказал, что больше всего наших граждан сейчас находится в Египте, до 27 марта планируется полностью завершить их вывоз с территории этой страны.

Пока все проходит по плану. К примеру, 21 марта с территории Египта в Беларусь возвращено 505 граждан Беларуси, 22 марта — 628. Графики полетов соблюдаются. Возвращаются белорусы из Вьетнама, ОАЭ, Доминиканской Республики, Испании, Грузии, Таиланда, Индонезии, Мексики, Турции, Кубы.

О ситуации с компанией «Библио-Глобус»

Непростая ситуация сложилась с белорусами, которые приобретали туристические путевки у российского туроператора «Библио-Глобус». Компания, ссылаясь на распоряжение правительства России от 16 марта, спешным порядком аннулировала билеты граждан Республики Беларусь, которые должны были вернуться в Минск.

На сегодняшний день в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри Ланке — 55, в Таиланде — 9, в Танзании  1.

Проблема возникла с транзитом через аэропорт Внуково, куда туркомпания «Библио-Глобус» должна была доставить белорусских туристов.

Министерством спорта и туризма было организовано тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел, Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, РСТО, РСТИ, Республиканской ассоциацией туристических агентств, Федеральным агентством по туризму Российской Федерации.

Было подготовлено письмо Премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой оказать содействие в решении с российской стороной вопроса о разрешении белорусским гражданам посадки на авиарейсы российских и иных авиакомпаний, следующих в российские аэропорты, в соответствии с их полетными программами, а также получении разъяснения по осуществлению транзита белорусских граждан через российские  аэропорты.

На данный момент ситуация такова. Опубликовано новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию Российской Федерации. Речь идет о транзите белорусских граждан, возвращающихся домой из третьих стран. Чартерная программа действует.

Кроме того, благодаря прямым контактам с руководством Федерального агентства по туризму удалось достичь предварительной договоренности с туристическим оператором «Библио-Глобус» организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется на 26 марта. Точное время будет определено позднее. Белорусским клиентам «Библио-Глобус», которые ранее не смогли вылететь на родину самолетами авиакомпании «Россия», необходимо оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком для того, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс.

Фото: Министерство спорта и туризма
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